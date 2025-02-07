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13:27, 7 февраля 2025Россия

Стало известно о выводе российского генерала из состава комитета по обороне в Госдуме

В ГД внесли проект о выводе генерала Гурулева из состава комитета по обороне
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Гурулев

Андрей Гурулев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о выводе генерала-лейтенанта и депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. Об этом стало известно из электронной базы нижней палаты парламента.

Согласно опубликованному документу, Гурулева намерены перевести в состав другого комитета Думы, который занимается вопросами региональной политики.

«Вывести депутата Государственной думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — следует из внесенного на рассмотрение проекта.

В 2024 году Гурулев, в частности, инициировал вопрос о введении «налога на бездетность» в России.

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