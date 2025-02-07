Стало известно о выводе российского генерала из состава комитета по обороне в Госдуме

В Госдуму внесли законопроект о выводе генерала-лейтенанта и депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. Об этом стало известно из электронной базы нижней палаты парламента.
Согласно опубликованному документу, Гурулева намерены перевести в состав другого комитета Думы, который занимается вопросами региональной политики.
«Вывести депутата Государственной думы Гурулева Андрея Викторовича из состава комитета Государственной думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению», — следует из внесенного на рассмотрение проекта.
В 2024 году Гурулев, в частности, инициировал вопрос о введении «налога на бездетность» в России.