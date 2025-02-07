Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Песков: РФ и США еще не начали обсуждение возможной встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон еще не приступали к обсуждению возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телекомпания CNN.

По его словам, ведется предварительная подготовка ко встрече, которая, возможно, состоится уже в этом месяце.

«У них не было первоначального контакта, чтобы обсудить, нужно ли им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», — высказался Песков.

Ранее в Кремле заявляли о готовности Путина к контакту с Трампом, который неоднократно высказывал намерение провести встречу с российским лидером по вопросу конфликта на Украине.