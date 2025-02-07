Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 7 февраля 2025Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели фантомные метки на радаре

Aviaincident: Пилоты увидели фантомные метки на рейсе Екатеринбург — Пенза
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Liudmila Puchinskaia / Shutterstock / Fotodom

Пилоты самолета авиакомпании «Россия» увидели фантомные метки на радаре во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

5 февраля Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту выполнял рейс из Екатеринбурга в Пензу. На высоте около 9,7 тысячи метров экипаж доложил о наличии двух меток на приборе ТКАС.

При этом не сработала сигнализация, а метки на экране индикатора воздушной обстановки (ИВО) отсутствовали. Командир воздушного судна решил продолжить рейс.

Ранее в самолете «Уральских авиалиний» отказал GPS во время полета. Это произошло незадолго до посадки в Иркутске.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «В политике нет вечных врагов». В Сирии назвали условие сохранения военных баз России

      Wildberries отреагировал на проверку прокуратуры по поводу досмотров с раздеванием

      Раскрыты сроки выхода iPhone SE

      Наемника из Латвии заочно осудили в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

      Появились подробности о переброшенных в Курскую область резервах ВСУ

      В восьми областях Украины начались аварийные отключения света

      Глава полиции российского города пообещал перевоспитать членов Русской общины

      Сербский футболист клуба РПЛ назвал условие для дегустации водки

      В Госдуме объяснили роспуск занимавшейся российскими активами группы в США

      Посол ответил на слухи о якобы диверсиях России на Балтике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше