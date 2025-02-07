Пилоты самолета с россиянами на борту увидели фантомные метки на радаре

Aviaincident: Пилоты увидели фантомные метки на рейсе Екатеринбург — Пенза

Пилоты самолета авиакомпании «Россия» увидели фантомные метки на радаре во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

5 февраля Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту выполнял рейс из Екатеринбурга в Пензу. На высоте около 9,7 тысячи метров экипаж доложил о наличии двух меток на приборе ТКАС.

При этом не сработала сигнализация, а метки на экране индикатора воздушной обстановки (ИВО) отсутствовали. Командир воздушного судна решил продолжить рейс.

Ранее в самолете «Уральских авиалиний» отказал GPS во время полета. Это произошло незадолго до посадки в Иркутске.