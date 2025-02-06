В самолете с россиянами на борту отказал GPS во время полета

В летевшем из Москвы самолете отказал GPS

В самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» отказал GPS во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Иркутск Airbus A320 5 февраля. Незадолго до посадки экипаж доложил об отказе сигнала GPS.

Несмотря на это, пилоты продолжили выполнение рейса. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее направлявшийся в Москву самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Уфы Airbus A320 во вторник, 4 февраля. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

