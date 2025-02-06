Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 6 февраля 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту отказал GPS во время полета

В летевшем из Москвы самолете отказал GPS
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom  

В самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии» отказал GPS во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Иркутск Airbus A320 5 февраля. Незадолго до посадки экипаж доложил об отказе сигнала GPS.

Несмотря на это, пилоты продолжили выполнение рейса. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее направлявшийся в Москву самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Уфы Airbus A320 во вторник, 4 февраля. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше