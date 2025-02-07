По всей России зафиксировали аномальное тепло

В Гидрометцентре констатировали аномальное тепло по всей России

В Гидрометцентре констатировали аномальное тепло по всей России — сильные морозы наблюдаются только на Чукотке. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Холодная погода в феврале традиционно обусловлена холодным арктическим воздухом с Таймыра — он идет через Архангельск и Вологду на Москву. Также холод может доходить до столицы из Сибири через юг Урала. В этом году и в Сибири, и на юге Урала аномально тепло.

По словам Цыганкова, воздух в столицу идет с севера, однако туда он поступает из Атлантики. «Теплый воздух Гольфстрима из Исландии, Англии уходит через Скандинавию на Баренцево море. И с Баренцева моря это тепло идет с севера к нам, поэтому у нас нет холода до сих пор», — прокомментировал специалист.

Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что в феврале погода в Москве будет преимущественно теплой, с температурой, соответствующей ноябрю.