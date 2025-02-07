Показавшая голую грудь из люка машины россиянка получила десять суток ареста

В Краснодаре суд арестовал на 10 суток женщину, топлес прокатившуюся на Mercedes

В Краснодаре суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней женщине, топлес прокатившейся на машине по улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

По данным суда, вечером 4 февраля женщина ехала в машине по Красной улице. Она вылезла в люк и продемонстрировала обнаженные части тела. На заседании она раскаялась и пообещала, что такого больше не повторится.

Как уточняет «Газета.Ru» водителю желтого Mercedes грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины.

Ранее суд в Москве оштрафовал популярную российскую треш-блогершу Фросю (настоящее имя — Дарья Умнова) за плевок в певицу Mia Boyka (Мария Бойко).