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12:37, 7 февраля 2025Силовые структуры

Показавшая голую грудь из люка машины россиянка получила десять суток ареста

В Краснодаре суд арестовал на 10 суток женщину, топлес прокатившуюся на Mercedes
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд назначил 10 суток административного ареста 28-летней женщине, топлес прокатившейся на машине по улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

По данным суда, вечером 4 февраля женщина ехала в машине по Красной улице. Она вылезла в люк и продемонстрировала обнаженные части тела. На заседании она раскаялась и пообещала, что такого больше не повторится.

Как уточняет «Газета.Ru» водителю желтого Mercedes грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины.

Ранее суд в Москве оштрафовал популярную российскую треш-блогершу Фросю (настоящее имя — Дарья Умнова) за плевок в певицу Mia Boyka (Мария Бойко).

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