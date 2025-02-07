Польша отказалась соблюдать правила ЕС

Премьер Польши Туск: Варшава не будет принимать мигрантов

Польша отказывается соблюдать миграционный пакт Европейского союза (ЕС) и принимать у себя мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Польша не будет соблюдать миграционный пакт, если он будет предусматривать дополнительные квоты мигрантов», — сказал он.

Глава польского правительства отметил, что эта позиция находит понимание в Европейской комиссии (ЕК), поскольку Варшава находится в особой ситуации, принимая почти 2 миллиона беженцев с Украины.

Туск подчеркнул, что Польша готова сотрудничать с каждым, кто готов бороться с нелегальной миграцией, но не будет принимать на себя никаких очередных обязательств, поскольку и так уже взяла на себя слишком много.

Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава не примет новых мигрантов. Он добавил, что польское правительство также не оплатит положенные за это штрафы со стороны Евросоюза.