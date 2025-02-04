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18:41, 4 февраля 2025Мир

Польша отказалась принимать мигрантов

Глава МВД Польши Семоняк: Варшава не примет мигрантов и не оплатит штрафы ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza / Reuters

Польша не примет новых мигрантов и не оплатит положенные за это штрафы со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в эфире RadioZet.

«Мы не согласимся на перемещение в Польшу ни одного иммигранта и на уплату штрафов за то, что мы их не примем», — сообщил глава МВД.

По словам Семоняка, Варшава четко заявляет, что не будет принимать беженцев, а также является однозначным противником миграционного пакта. Пакт предполагает не только предоставление странами ЕС убежищ мигрантам, но и штраф в размере 20 тысяч евро за каждого непринятого беженца.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не представляет себе сценария, при котором произошло бы направление польских войск на Украину.

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