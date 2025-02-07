Популярная российская актриса показала фигуру в бикини

Российская актриса Наталья Бардо показала фигуру в розовом бикини

Популярная российская актриса Наталья Бардо показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость снялась в ярко-розовом бикини, которое включало в себя топ-бандо и трусы с низкой посадкой. Помимо этого, звезда надела аксессуары, такие как ожерелье, цепочку с подвеской и солнцезащитные очки в белой оправе. При этом артистка продемонстрировала стройное тело, выходя из бассейна.

В январе 41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» снялась в ультракоротком наряде. Певица Саша Савельева предстала в фотостудии в блестящем изделии без бретелей.