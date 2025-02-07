Посол понадеялся на скорое освобождение ХАМАС Труфанова

Посол Викторов: Москва рассчитывает на скорое освобождение ХАМАС Труфанова

Москва рассчитывает на скорое освобождение палестинским радикальным движением ХАМАС Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в программе телеканала «Россия-24».

«Уверены в скором освобождении до сих пор удерживаемого в секторе Газа (...) Александра Труфанова», — рассказал дипломат.

Викторов подчеркнул, что в этом вопросе у российского внешнеполитического ведомства выстроены контакты со всеми необходимыми сторонами. В частности, намечены договоренности с ХАМАС, налажена координация с правительством Израиля, а также информируются родственники семьи заложника.

31 января Викторов заявил, что Россия ни на один день не прекращала усилий по вызволению из сектора Газа заложников — россиянина Александра Труфанова и выходца из Донбасса Максима Харкина. Он также подчеркнул, Москва рассчитывает, что временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС приведет к более устойчивому мирному урегулированию между двумя сторонами.