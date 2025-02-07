Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 7 февраля 2025Мир

Посол понадеялся на скорое освобождение ХАМАС Труфанова

Посол Викторов: Москва рассчитывает на скорое освобождение ХАМАС Труфанова
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Анатолий Викторов

Анатолий Викторов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Москва рассчитывает на скорое освобождение палестинским радикальным движением ХАМАС Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в программе телеканала «Россия-24».

«Уверены в скором освобождении до сих пор удерживаемого в секторе Газа (...) Александра Труфанова», — рассказал дипломат.

Викторов подчеркнул, что в этом вопросе у российского внешнеполитического ведомства выстроены контакты со всеми необходимыми сторонами. В частности, намечены договоренности с ХАМАС, налажена координация с правительством Израиля, а также информируются родственники семьи заложника.

31 января Викторов заявил, что Россия ни на один день не прекращала усилий по вызволению из сектора Газа заложников — россиянина Александра Труфанова и выходца из Донбасса Максима Харкина. Он также подчеркнул, Москва рассчитывает, что временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС приведет к более устойчивому мирному урегулированию между двумя сторонами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снял с должности губернатора Новгородской области

      82-летний Харрисон Форд снялся в шортах для модного журнала и удивил фанатов

      Россиянин заплатит сотни тысяч рублей за разведение рыб в ванне

      Россиянина осудили на 12 лет за госизмену и участите в террористической организации

      Раскрыты первые детали iOS 19

      «Я нацист. Люблю Гитлера». Канье Уэст разразился расистскими твитами. Спустя пару часов от него ушел дизайнер Гоша Рубчинский

      Экс-президента Франции заставят носить электронный браслет

      Захарова рассказала об экспериментах США по пересадке мышиных половых органов

      Лебеди врезались во взлетающий пассажирский самолет и пробили его фюзеляж

      Возможности кризиса в экспорте российской нефти оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше