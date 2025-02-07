Появилось видео с места крушения бизнесджета на шоссе в Бразилии

G1: Появилось видео с места крушения King Air F90 в Сан-Паулу

В сети появилось видео с места крушения бизнесджета King Air F90 на автобус, ехавший по шоссе в бразильском Сан-Паулу. Его публикует местное издание G1.

На кадрах запечатлен полыхающий автобус, рядом с которым проезжают автомобили. Из-за поднявшихся в небо клубов дыма вокруг почти ничего не видно.

Инцидент произошел 7 февраля на проспекте в западной зоне Сан-Паулу Барра-Фунда. Воздушное судно вылетело из Кампу-де-Марте и направлялось в Порту-Алегри. Борт попытался совершить аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе, но не смог этого сделать и потерпел крушение. Как минимум двое человек не выжили, еще двое ранены.