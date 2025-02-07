Премьер одной страны захотел обсудить с Трампом совместные учения

Премьер Японии Сигэру Исиба обсудит с Трампом совместные военные учения

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обсудит с президентом США Дональдом Трампом совместные военные учения, а также расширение контактов в сфере оборонных технологий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил журналистам, что лидеры обсудят военные учения, расширение сотрудничества в области оборонного оборудования и технологий, иностранные инвестиции и энергетику», — приводит агентство слова анонимного собеседника.

Дополнительно уточняется, что окружение Трампа заинтересовано в его искреннем интересе к Японии, а также наращиванию партнерства в военной сфере. Предполагается, что эти меры будут обеспечены на сдерживание КНР. При этом окружение японского премьера опасается возможного введения тарифов президентом США.

Ранее Исиба заявил, что Япония настроена на мирный договор с Россией. По его словам, Токио считает отсутствие такого документа спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным фактом.