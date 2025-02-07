Раскрыты детали переговоров гендиректора «Росатома» и главы МАГАТЭ

Лихачев и Гросси на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на переговорах в Москве обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росатома».

«Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачев дал четкие и принципиальные оценки текущей ситуации», — говорится в сообщении.

Российская сторона высказалась об усилиях, предпринимаемых ею для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, а также налаживания жизни людей в Энергодаре в условиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, глава МАГАТЭ проинформировал о подходе агентства к организации работ на Запорожской АЭС, а также рассказал о своей недавней поездке на Украину.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Киев прекратить препятствовать ротации Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.