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10:26, 7 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали подготовки терактов в России завербованными СБУ женщинами-агентами

ФСБ: Завербованные СБУ женщины получили компоненты для бомб в тайниках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Еще двух женщин — агентов СБУ заключили под стражу по ходатайству ФСБ

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom  

Готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) женщины получили компоненты для изготовления взрывных устройств в тайниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Бомбы предназначались для совершения терактов в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе против высокопоставленных сотрудников Минобороны России и военнослужащих. Координаты тайников агентам передали кураторы из СБУ. Подозреваемые также закупали детали на маркетплейсах и торговых точках. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Все четверо арестованы судами на два месяца.

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