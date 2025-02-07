Раскрыты детали подготовки терактов в России завербованными СБУ женщинами-агентами

ФСБ: Завербованные СБУ женщины получили компоненты для бомб в тайниках

Еще двух женщин — агентов СБУ заключили под стражу по ходатайству ФСБ

Начало событий в новости Еще двух женщин — агентов СБУ заключили под стражу по ходатайству ФСБ

Готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) женщины получили компоненты для изготовления взрывных устройств в тайниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Бомбы предназначались для совершения терактов в Воронеже, Ростове-на-Дону и Севастополе против высокопоставленных сотрудников Минобороны России и военнослужащих. Координаты тайников агентам передали кураторы из СБУ. Подозреваемые также закупали детали на маркетплейсах и торговых точках. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Все четверо арестованы судами на два месяца.