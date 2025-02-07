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10:12, 7 февраля 2025Силовые структуры

Еще двух женщин — агентов СБУ заключили под стражу по ходатайству ФСБ

ФСБ: Суды арестовали женщин — агентов СБУ в Воронеже и Севастополе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суды заключили под стражу двух женщин, задержанных в Воронеже и Севастополе по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ФСБ.

Обеим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следственных органов. Они отправлены в СИЗО на два месяца.

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал двух других их сообщниц, также завербованных Службой безопасности Украины (СБУ).

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, завербованных СБУ. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.

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