Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:39, 7 февраля 2025Силовые структуры

Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

ФСБ: Суд арестовал женщин-агентов СБУ, готовивших теракты в России
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал женщин-агентов Службы безопасности Украины (СБУ), задержанных сотрудниками ФСБ при подготовке терактов против российских военнослужащих и сотрудников Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Двоих подозреваемых отправили под стражу на два месяца с санкции суда. Решение принято по ходатайству следственных органов ФСБ. Они готовили теракт в Ростове-на-Дону.

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четверых женщин, завербованных СБУ. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа назвал условие для урегулирования украинского конфликта

      ЦБ Индии впервые за пять лет снизил ключевую ставку

      Полицейские нашли преступника в бегах благодаря его селфи на пляже

      Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

      Россиянка поругалась с семьей, села за руль и не выжила

      Инстасамка показала ягодицы крупным планом во время занятий спортом

      Посол Украины встретилась со спецпосланником Трампа

      Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт

      Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете для решения конфликта на Украине

      Милош Бикович получил травмы лица на съемках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше