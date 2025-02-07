Завербованных СБУ для терактов в России женщин арестовали

ФСБ: Суд арестовал женщин-агентов СБУ, готовивших теракты в России

Начало событий в новости ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал женщин-агентов Службы безопасности Украины (СБУ), задержанных сотрудниками ФСБ при подготовке терактов против российских военнослужащих и сотрудников Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Двоих подозреваемых отправили под стражу на два месяца с санкции суда. Решение принято по ходатайству следственных органов ФСБ. Они готовили теракт в Ростове-на-Дону.

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четверых женщин, завербованных СБУ. На территории Украины они прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.