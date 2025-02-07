ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

ФСБ задержала четырех агентов Украины за подготовку терактов против офицеров РФ

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, женщины были завербованы украинскими спецслужбам, которые поставили перед ними задачи по совершению диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.

На территории Украины женщины прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.

Возбуждены уголовные дела. Задержанные дали признательные показания. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Эдуарда Гладких за поджоги на железной дороге и попытку теракта в Краснодаре.