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07:55, 7 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

ФСБ задержала четырех агентов Украины за подготовку терактов против офицеров РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, женщины были завербованы украинскими спецслужбам, которые поставили перед ними задачи по совершению диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса.

На территории Украины женщины прошли обучение по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.

Во время обысков в их домах нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также средства связи для коммуникации с украинскими кураторами.

Возбуждены уголовные дела. Задержанные дали признательные показания. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Эдуарда Гладких за поджоги на железной дороге и попытку теракта в Краснодаре.

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