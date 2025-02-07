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16:25, 7 февраля 2025Экономика

Река окрасилась в кроваво-красный цвет и напугала жителей одной страны

В Перу река Римак окрасилась в ярко-красный цвет и напугала жителей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: The Sun

Река Римак в Перу окрасилась в кроваво-красный цвет и напугала местных жителей. Об этом пишет The Sun.

Эта река протекает в городе Лима, столице латиноамериканской страны, и является важным источником воды для региона. Поэтому ярко-красный цвет водоема очень удивил и обеспокоил очевидцев.

Эксперт по окружающей среде Мария Анхелика Вилласанте заявила, что изменение цвета воды не связано с мистическими явлениями, как предположили некоторые пользователи сети. По словам специалиста, причиной стало попадание отходов с промышленных предприятий. В бассейне реки Санта-Эулалия, расположенном поблизости, находятся около 30 действующих шахт и более 500 дренажных труб, которые сбрасывают загрязнения прямо в Римак.

При этом поставщики заверили, что произошедшее никак не повлияет на качество питьевой воды, так как она проходит множество этапов очистки со строгим соблюдением стандартов качества. Тем не менее управление водных ресурсов Перу уже взяло пробы воды для анализа и пообещало продолжать следить за ситуацией.

В августе 2024 года в кроваво-красный цвет окрасились ледники Горного Алтая. Необычный оттенок был обусловлен цветением водорослей хламидомонады снежной — одноклеточных растений, которые способны существовать при низких температурах.

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