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14:01, 1 августа 2024Экономика

Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

Ледники Горного Алтая окрасились в кроваво-красный цвет

Фото: Дмитрий Сорокин / ГГФ ТГУ

Ледники Горного Алтая покрылись кроваво-красным цветом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученых Томского госуниверситета (ТГУ).

Необычный цвет обусловлен цветением водорослей хламидомонады снежной — одноклеточных растений, которые способны существовать при низких температурах. Ученые также провели замеры показателя отражающей способности ледника и выяснили, что цветение водорослей его снижает. Таким образом, растения способствуют более активному таянию льда и снега.

Исследования проводились на ледниках Левый Актру и Водопадный, расположенных на высотах от 2600 до 3556 метров над уровнем моря. Отмечается, что в этом году водоросли цветут активнее, чем в прошлом. По словам магистрантки кафедры гляциологии и криолитологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгении Шкуриновой, увеличение активности растений на леднике может свидетельствовать об изменении климата.

Ранее Финский залив окрасился в кислотно-зеленый цвет. Причиной оказались водоросли, массово появившиеся из-за жары.

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