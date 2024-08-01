Горы в российском регионе окрасились в кроваво-красный цвет

Ледники Горного Алтая окрасились в кроваво-красный цвет

Ледники Горного Алтая покрылись кроваво-красным цветом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученых Томского госуниверситета (ТГУ).

Необычный цвет обусловлен цветением водорослей хламидомонады снежной — одноклеточных растений, которые способны существовать при низких температурах. Ученые также провели замеры показателя отражающей способности ледника и выяснили, что цветение водорослей его снижает. Таким образом, растения способствуют более активному таянию льда и снега.

Исследования проводились на ледниках Левый Актру и Водопадный, расположенных на высотах от 2600 до 3556 метров над уровнем моря. Отмечается, что в этом году водоросли цветут активнее, чем в прошлом. По словам магистрантки кафедры гляциологии и криолитологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгении Шкуриновой, увеличение активности растений на леднике может свидетельствовать об изменении климата.

Ранее Финский залив окрасился в кислотно-зеленый цвет. Причиной оказались водоросли, массово появившиеся из-за жары.