Финский залив под Петербургом окрасился в ядовитый цвет

Воды Финского залива под Санкт-Петербургом окрасились в ярко-зеленый цвет

В поселке Репино под Санкт-Петербургом Финский залив окрасился в необычный цвет. Вода приобрела ярко-зеленый оттенок, пишет Telegram-канал «Питер Live».

На предоставленных очевидцами фотографиях показан залив с кислотно-зеленой водой у берега. По словам специалистов, такой цвет не связан с загрязнением. Причина позеленения воды — водоросли, которые массово развились из-за жары.

Ранее в ядовитый цвет окрасилась река Волга в Верхнеуслонском районе Татарстана. На кадрах видно, что вода у берега окрашена в зеленый цвет, на поверхности также присутствует пена. Ситуацию тоже объяснили цветением водорослей.

До этого похожий оттенок приобрела река Чертановка в Битцевском лесу на юго-западе Москвы. На фоне окружающих деревьев и незагрязненного участка воды казалось, будто водоем светится.