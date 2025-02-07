Россиян предупредили о популярной мошеннической схеме

Юрист Салкин: Мошенники часто навязывают услуги по завышенной стоимости

Одной из популярных мошеннических схем является навязывание услуг по завышенной стоимости. Об этом россиян предупредил юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что таким образом аферисты чаще всего обманывают пенсионеров. Так, мошенники, которые обычно работают в паре под видом сотрудников управляющей компании или контролирующей организации, предлагают замену труб водоснабжения под предлогом ближайшего капремонта, замену плит либо установку датчиков пожарной сигнализации. «Отдельно стоит отметить услуги по ремонту бытовой техники. Они предлагают забрать вашу технику, обещая бесплатную диагностику в случае оплаты ремонта, но ремонт всегда будет стоить дороже приобретения новой техники. Возврат техники осуществляют только после оплаты диагностики», — предостерег юрист.

Ранее в феврале эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин назвал россиянам способы защититься от мошенников, рассылающих фейковые квитанции ЖКХ.