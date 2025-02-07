Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 7 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о росте цен на аренду жилья

Эксперт по жилью Куприянова: В марте не стоит ожидать сильного роста цен аренды
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В марте 2025 года не стоит ожидать существенного роста цен на аренду недвижимости после рекордных показателей прошлого года. Таким мнением с Life поделилась директор по продажам B2B-направления интерьерной компании Mr.Doors Елена Куприянова.

Она указала, что в премиум-сегменте цены вполне стабильны и не подвержены внешним раздражающим факторам. Зато в эконом- и среднем сегменте можно ожидать роста в пределах 3–5 процентов. Это обусловлено ростом спроса на такие лоты, хоть и не слишком динамичным.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, в настоящее время в среднем по России идет незначительное снижение цен — до 2–3 процентов. При этом тенденция особо не относится к Москве и Подмосковью. В Старой Москве не удастся снять жилье меньше чем за 55–60 тысяч рублей. Такая же динамика сохранится в марте — ее следует ждать до лета и появления фактора сезонности — выхода «летних» квартир на рынок, а также подорожания загородных домов. При этом эксперт обратил внимание, что многое может измениться после решения Центробанка о ключевой ставке или на фоне каких-то важных геополитических событий.

Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым жильем. Самые дешевые новостройки продаются в Крюково, где «квадрат» «первички» стоит 227 тысяч рублей. Самые доступные квартиры на вторичном рынке можно найти в Вороново — квадратный метр там можно приобрести за 124 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Гурулева выводят из комитета Госдумы по обороне. Он называл гнилью тех, кто не за Путина

      В России спрогнозировали замедление зарплатной гонки

      Седокова выступила в свадебном платье и объяснилась

      На Западе заявили об обсуждении странами НАТО отправку войск в Гренландию

      ВС России нанесли удар по готовящемуся к отправке в Курскую область скоплению ВСУ

      В России перестало хватать гробов большого размера

      На Украине военкомов попросили быть вежливыми

      Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с Канье Уэстом

      Момент ДТП с протаранившими скорую военными на джипе в Белгороде попал на видео

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше