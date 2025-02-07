Россиянам рассказали о росте цен на аренду жилья

Эксперт по жилью Куприянова: В марте не стоит ожидать сильного роста цен аренды

В марте 2025 года не стоит ожидать существенного роста цен на аренду недвижимости после рекордных показателей прошлого года. Таким мнением с Life поделилась директор по продажам B2B-направления интерьерной компании Mr.Doors Елена Куприянова.

Она указала, что в премиум-сегменте цены вполне стабильны и не подвержены внешним раздражающим факторам. Зато в эконом- и среднем сегменте можно ожидать роста в пределах 3–5 процентов. Это обусловлено ростом спроса на такие лоты, хоть и не слишком динамичным.

По словам основателя проекта «Инвестиции Лазовского» Максима Лазовского, в настоящее время в среднем по России идет незначительное снижение цен — до 2–3 процентов. При этом тенденция особо не относится к Москве и Подмосковью. В Старой Москве не удастся снять жилье меньше чем за 55–60 тысяч рублей. Такая же динамика сохранится в марте — ее следует ждать до лета и появления фактора сезонности — выхода «летних» квартир на рынок, а также подорожания загородных домов. При этом эксперт обратил внимание, что многое может измениться после решения Центробанка о ключевой ставке или на фоне каких-то важных геополитических событий.

Ранее были названы районы Москвы с самым дешевым жильем. Самые дешевые новостройки продаются в Крюково, где «квадрат» «первички» стоит 227 тысяч рублей. Самые доступные квартиры на вторичном рынке можно найти в Вороново — квадратный метр там можно приобрести за 124 тысячи рублей.