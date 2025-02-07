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07:57, 7 февраля 2025Экономика

Россияне стали реже сберегать деньги в «токсичной» валюте

ЦБ: Доля валютных вкладов россиян сократилась до минимальных за 17 лет 7 %
Вячеслав Агапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россияне стали реже сберегать деньги в «токсичных» долларах и евро. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета «Известия».

Доля валютных вкладов россиян упала ниже семи процентов, минимального уровня за последние 17 лет. В 2024 году она сократилась до 6,8 процента, а общий объем депозитов достиг 40,4 триллиона рублей, уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В ЦБ объясняют тенденцию сохранением санкций и более высокими ставками по рублевым депозитам. По вкладам в отечественной валюте средняя доходность составляет 18–21 процент годовых, а в долларах — всего до 1,5 процента, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Из-за санкций банки стали вводили комиссии за ведение валютных счетов, которые порой сопоставимы с доходностями вкладов, добавила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

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Кроме того, новые ограничения со стороны США и ЕС теоретически могут запретить россиян любые операции с валютой. А ряд банков отказывается принимать доллары и евро, так как не ведут с ними операции, пояснил директор департамента розничного бизнеса «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич.

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», в 2024-м средний размер вкладов россиян увеличился почти на 22 процента в годовом выражении к концу декабря достиг отметки в 500 тысяч рублей. Средний размер вкладов на этом маркетплейсе по итогам прошлого года вырос на 21,65 процента, или на 89 тысяч рублей. В январе 2024-го показатель находился на уровне в 411 тысяч рублей.

В ЦБ назвали идею заморозки вкладов россиян абсурдной. В регуляторе заявили, что не видят в этом необходимости. Реализация подобной инициативы, как отметили в ЦБ, приведет к подрыву основы банковской системы РФ и станет угрозой для финансовой стабильности страны. При таком раскладе граждане откажутся от размещения денежных средств в банках, что сразу же «поставит крест на возможности финансовых организаций кредитовать экономику».

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