Средний размер банковских вкладов россиян заметно вырос

«Финуслуги»: Средний размер вкладов россиян вырос на 21,65 процента в 2024 году

По итогам 2024 года средний размер вкладов россиян увеличился почти на 22 процента в сравнении с показателем за 2023-й и к концу декабря достиг отметки в 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Финуслуги», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Средний размер вкладов на этом маркетплейсе по итогам прошлого года вырос на 21,65 процента, или на 89 тысяч рублей. В январе 2024-го показатель находился на уровне в 411 тысяч рублей.

Наибольший прирост за отчетный период продемонстрировали краткосрочные вклады (на один месяц). В этом сегменте аналитики отметили более чем двукратное увеличение, до 518 тысяч рублей, хотя в начале года прирост составлял 229 тысяч. Средний размер вкладов на три месяца за этот период вырос на 37,5 процента и достиг 485 тысяч, депозитов на шесть месяцев — на 4,6 процента (до 491 тысячи), на год — на 24,7 процента (до 542 тысяч).

Динамика в сегменте долгосрочных вкладов в 2024 году была противоположной, отметили эксперты. Так, средний размер депозитов сроком более трех лет за отчетный период сократился на 35,9 процента, или на 132 тысяч рублей. В результате показатель упал до 235 тысяч. Подобную динамику аналитики объяснили перетоком средств граждан на краткосрочные вклады.

Ранее в Центробанке (ЦБ) назвали идею заморозки вкладов россиян абсурдной. В регуляторе заявили, что не видят в этом необходимости. Реализация подобной инициативы, как отметили в ЦБ, приведет к подрыву основы банковской системы РФ и станет угрозой для финансовой стабильности страны. При таком раскладе граждане откажутся от размещения денежных средств в банках, что сразу же «поставит крест на возможности финансовых организаций кредитовать экономику».