Власти Италии отреагировали на выпад Трампа в адрес Мелони

Politico: Италия попыталась сгладить последствия критики Трампа в адрес Мелони

Итальянские высокопоставленные министры попытались сгладить последствия критики президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщает Politico.

«Мы убеждены, что трансатлантические отношения выходят далеко за рамки отдельных заявлений», — заявил глава МИД страны Антонио Таяни.

Министр обороны республики Гвидо Крозетто добавил, что никак не отреагировал на публикацию американского лидера. Он подчеркнул, что главным для Италии является «поддерживание отношений с таким важным союзником, как США».

Ранее Трамп опубликовал фотографию с саммита G7 («Большая семерка»), на которой Мелони восторженно смотрит на него. Кадр сопровождается надписью «Нужен ограничительный приказ».