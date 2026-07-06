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20:08, 6 июля 2026Мир

Власти Италии отреагировали на выпад Трампа в адрес Мелони

Politico: Италия попыталась сгладить последствия критики Трампа в адрес Мелони
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Итальянские высокопоставленные министры попытались сгладить последствия критики президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщает Politico.

«Мы убеждены, что трансатлантические отношения выходят далеко за рамки отдельных заявлений», — заявил глава МИД страны Антонио Таяни.

Министр обороны республики Гвидо Крозетто добавил, что никак не отреагировал на публикацию американского лидера. Он подчеркнул, что главным для Италии является «поддерживание отношений с таким важным союзником, как США».

Ранее Трамп опубликовал фотографию с саммита G7 («Большая семерка»), на которой Мелони восторженно смотрит на него. Кадр сопровождается надписью «Нужен ограничительный приказ».

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