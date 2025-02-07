Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: Уровень доверия президенту Путину составляет 78 процентов

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78 процентов. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в Telegram.

По данным социологов, такие показатели продемонстрировали опросы на неделе с 31 января по 2 февраля. Отмечается, что 80 процентов опрошенных положительно оценили работу Путина как главы государства.

В то же время уровень положительной оценки работы российского правительства снизился на два процентных пункта — с 56 до 54 процентов.

Ранее в Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предположил, что показатели связаны со специальной военной операцией.