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10:52, 7 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин сел на 15 лет в колонию за производство 15 килограммов наркотиков

Суд дал 15 лет и 3 месяца жителю Подмосковья за производство 15 кг наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Московский областной суд приговорил местного жителя Андрея Журавлева к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима за производство наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Следствие и суд установили, что Журавлев оборудовал в постройке на своем земельном участке в городском округе Шатура нарколабораторию и произвел там более 15 килограммов наркотиков. Его задержали сотрудники правоохранительных органов в ноябре 2023 года.

В результате мужчину признали виновным в преступлении по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере») и части 2 статьи 228.3 («Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере») УК РФ. Его земельный участок и постройку конфисковали и обратили в доход государства.

Ранее сообщалось, что ФСБ накрыла нарколабораторию в Ростове-на-Дону.

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