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20:15, 7 февраля 2025Экономика

Россиянин заплатит сотни тысяч рублей за разведение рыб в ванне

Петербуржец заплатит соседке 234 тысячи за заливы из-за разведения рыб
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Петербурга заплатит сотни тысяч рублей за разведение рыб в ванне. Внимание на ситуацию обратила Объединенная пресс-служба судов города.

По информации источника, мужчина в июне, августе и сентябре 2023 года заливал квартиру соседки, живущей этажом ниже в доме на Дачном проспекте. В результате ее имуществу был нанесен ущерб, который был зафиксирован управляющей компанией.

Женщина выяснила, что потопы происходили из-за ванны, установленной в жилой комнате квартиры соседа, в которой он разводил рыб. Она решила обратиться в суд, чтобы добиться компенсации. Экспертиза, проведенная по делу, установила, что стоимость ремонта после протечек в квартире потерпевшей составит более 234 тысяч рублей. Суд взыскал с рыбовода эту сумму, а также расходы по составлению отчета об оценке в 6,5 тысячи рублей, расходы по изготовлению дубликата отчета об оценке в тысячу рублей, оплату госпошлины в 5,5 тысячи рублей и почтовые расходы.

Ранее в феврале стало известно, что квартиры в Гремячинске затопило на фоне резкого потепления. На записи, сделанной местной жительницей, видно, как в одной из квартир с потолка тонкой струйкой течет вода, причем на потолке заметны разводы.

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