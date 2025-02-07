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09:37, 7 февраля 2025Россия

Россиянка поругалась с семьей, села за руль и не выжила

Жительница Свердловской области не выжила в ДТП после семейного конфликта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Жительница Свердловской области не выжила в ДТП после семейного конфликта. Об этом сообщается на странице региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

По информации полиции, авария произошла на дороге Городище-Новоселово в Туринском районе. 53-летняя женщина села за руль сразу после того как поругалась с семьей, слишком сильно разогналась, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Из-за того, что водитель не была пристегнута, ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также, предположительно, одним из факторов, повлиявших на ДТП, мог стать несчищенный с дороги снег. «Госинспекторами дорожного надзора выявлены недостатки в содержании дороги, а именно наличие рыхлого снега на проезжей части», — рассказали в ГАИ.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что в Подмосковье BMW с водителем и пассажиром разорвало пополам при ударе о столб.

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