Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 5 февраля 2025Россия

В Подмосковье BMW с водителем и пассажиром разорвало пополам при ударе о столб

В подмосковном Чехове BMW с водителем разорвало пополам при ударе о столб
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В подмосковном Чехове BMW с водителем и пассажиром попал в ДТП на Симферопольском шоссе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

На приложенных к посту фотографиях видно, что иномарку разорвало пополам при ударе о столб.

По информации канала, 21-летнего водителя спасти не удалось, однако его друг, находившийся в салоне, выжил. Предварительно, молодые люди на скорости не справились с управлением на скользкой дороге и врезались в мачту уличного освещения.

Ранее, в октябре 2024 года, похожий случай произошел в Амурской области. Там водитель Nissan не справился с управлением и врезался в столб. В результате иномарку разорвало пополам. Двое находившихся внутри россиян получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, в декабре легковой автомобиль разорвало пополам после столкновения с автобусом на трассе УфаОренбург. В результате пострадали водитель и пассажир машины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      Полковника ВСУ заочно приговорили в России к пожизненному сроку за приказ сбить самолет

      Проблемы российского завода по производству топлива после удара дронов оценили

      Трампа предупредили о неспособности Зеленского выполнить одно требование

      В России почти в 10 раз выросло число конфискованных у пьяных водителей автомобилей

      Украине предрекли печальный конец при решении ее союзников последовать идее Трампа

      Спецпосланник Трампа представит план США по урегулированию на Украине

      В Подмосковье BMW с водителем и пассажиром разорвало пополам при ударе о столб

      В Кремле отказались комментировать отчет по крушению самолета в Актау

      Находящемуся на СВО бойцу перестали платить после окончание срока действия контракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше