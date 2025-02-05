В Подмосковье BMW с водителем и пассажиром разорвало пополам при ударе о столб

В подмосковном Чехове BMW с водителем разорвало пополам при ударе о столб

В подмосковном Чехове BMW с водителем и пассажиром попал в ДТП на Симферопольском шоссе. Об этом пишет Telegram-канал «112».

На приложенных к посту фотографиях видно, что иномарку разорвало пополам при ударе о столб.

По информации канала, 21-летнего водителя спасти не удалось, однако его друг, находившийся в салоне, выжил. Предварительно, молодые люди на скорости не справились с управлением на скользкой дороге и врезались в мачту уличного освещения.

Ранее, в октябре 2024 года, похожий случай произошел в Амурской области. Там водитель Nissan не справился с управлением и врезался в столб. В результате иномарку разорвало пополам. Двое находившихся внутри россиян получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, в декабре легковой автомобиль разорвало пополам после столкновения с автобусом на трассе Уфа — Оренбург. В результате пострадали водитель и пассажир машины.