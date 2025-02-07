Российский экспорт в Германию рухнул

Германия в 2024 году сократила импорт российских товаров почти вдвое

Германия резко снизила объем внешней торговли с Россией в 2024 году, причем закупки товаров из РФ страна сократила почти вдвое (на 49,7 процента), до 1,81 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ сообщает «Интерфакс».

Немецкий экспорт в Россию в прошлом году сократился на 15,3 процента, до 7,56 миллиарда евро. При этом общий зарубежных поставок Германии с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос в декабре на 2,9 процента, составив максимальные за восемь месяцев 131,7 миллиарда евро.

Товарооборот двух стран рухнул еще в течение года. Так, по итогам января-октября суммарная стоимость поставок российской продукции в Германию снижался на 51,8 процента. В целом объем двусторонней торговли стабильно падает с февраля 2022 года на фоне масштабных двусторонних санкций.

В то же время отказаться от закупок российского газа Германии пока не удается. Как написала ранее Financial Times, страна по-прежнему закупает у РФ значительные объемы СПГ, делая это через другие государства Евросоюза. Например, газ, транспортируемый из бельгийских портов, в официальных немецких базах данных обычно обозначается как бельгийский, несмотря на отсутствие у страны собственной добычи, отмечали журналисты.