Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

FT: ФРГ покупает много российского СПГ несмотря на отказ от его прямых поставок

Германия по-прежнему закупает у России значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) через другие государства Европейского союза, хотя и отказалась от прямых поставок этого российского энергоносителя. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оно ссылается на отчет, подготовленный бельгийскими, немецкими и украинскими неправительственными организациями, согласно которому в 2024 году немецкая национальная энергетическая компания Sefe закупила 58 партий российского СПГ через французский порт Дюнкерк. Показатели 2023 года оказались превышены больше чем в шесть раз.

Как пишут авторы отчета, оказалось, что газ, официально поставляемый из Франции и Бельгии, на самом деле частично состоит из российского СПГ, что «фактически обеляет» его, а все вовлеченные страны могут утверждать, что не несут ответственности за постоянно растущий спрос на этот энергоноситель из РФ.

«Например, газ, транспортируемый из бельгийских портов, в официальных немецких базах данных обычно обозначается как «бельгийский газ», несмотря на то, что Бельгия не ведет собственную добычу», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от топлива из России, включая СПГ.