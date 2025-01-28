Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 28 января 2025Экономика

Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

FT: ФРГ покупает много российского СПГ несмотря на отказ от его прямых поставок
Кирилл Луцюк

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Германия по-прежнему закупает у России значительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) через другие государства Европейского союза, хотя и отказалась от прямых поставок этого российского энергоносителя. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оно ссылается на отчет, подготовленный бельгийскими, немецкими и украинскими неправительственными организациями, согласно которому в 2024 году немецкая национальная энергетическая компания Sefe закупила 58 партий российского СПГ через французский порт Дюнкерк. Показатели 2023 года оказались превышены больше чем в шесть раз.

Как пишут авторы отчета, оказалось, что газ, официально поставляемый из Франции и Бельгии, на самом деле частично состоит из российского СПГ, что «фактически обеляет» его, а все вовлеченные страны могут утверждать, что не несут ответственности за постоянно растущий спрос на этот энергоноситель из РФ.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

«Например, газ, транспортируемый из бельгийских портов, в официальных немецких базах данных обычно обозначается как «бельгийский газ», несмотря на то, что Бельгия не ведет собственную добычу», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от топлива из России, включая СПГ.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов. Что это значит для России?

      МИД Дании оценил шансы Трампа получить Гренландию

      Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

      Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

      Жителей российского города возмутила реклама колбасы на фоне военного памятника

      Журналистку крымско-татарского телеканала внесли в список террористов и экстремистов

      В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

      Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

      Предварительное расследование в отношении блогера Шабутдинова завершено

      Раскрыт ущерб по делу блогера Шабутдинова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше