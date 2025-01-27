Евросоюз перенесет публикацию плана отказа от газа из России

Bloomberg узнал о переносе на месяц публикации плана ЕС по отказу от газа из РФ

Еврокомиссия перенесет на месяц публикацию плана постепенного отказа от топлива из России, включая сжиженный природный газ (СПГ), в период до 2027 года, так что документ могут представить публике не в конце февраля, как ожидалось, а 26 марта. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Десять европейских стран настаивают на ужесточении санкций против Москвы за счет СПГ, но необходимо добиться согласия всех членов объединения, что затягивает сроки принятия решения.

Как отмечается в материале, сжиженный газ остается одним из последних российских источников энергии, от которых зависит Европа. В прошлом году страны объединения закупили 15,5 миллиона тонн этого вида топлива. Наибольшие объемы выбрали Франция, Испания и Бельгия. Кроме того, ряд стран зависят от российского топлива для АЭС.

С 1 января 2025 года прекращена поставка российского газа по маршруту через Украину, так что единственным способом отправить его по трубопроводу в Европу остается газопровод «Турецкий поток». За возобновление маршрута выступают Венгрия и Словакия, однако в Киеве не допускают подписание нового соглашения с Россией, хотя и не будут против, если через трубу пойдет принадлежащий Азербайджану газ.