Перспективы поставок азербайджанского газа через Украину в Европу оценили

Аналитик Юшков усомнился в поставках азербайджанского газа через Украину в ЕС

Вероятность начала транзита азербайджанского газа вместо российского через Украину в Европу крайне мала, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы такого развития событий.

Я думаю, что это нереальный сценарий. Я думаю, что эти заявления делаются для того, чтобы потянуть время Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Словакия угрожает Украине, что, если она не возобновит транзит, тогда Словакия вместе с Венгрией, возможно, не будут продлевать санкции в отношении России на уровне ЕС, потому что там каждые полгода нужно единогласно проголосовать, чтобы санкции сохранились. Если хотя бы одна страна не поддержит продление санкций, они не продлятся вообще. Второе — это Словакия угрожает перекрыть поставку электроэнергии, хотя они и до Нового года угрожали в случае остановки транзита это сделать, но в итоге так и не сделали. Тем не менее Словакия и Венгрия довольно решительно настроены в отношении Украины и заявляют об этом», — сказал аналитик.

Также специалист считает, что у Азербайджана нет достаточного количества энергоресурсов, чтобы обеспечивать поставки по этому маршруту.

«Чтобы потянуть время, чтобы к переговорам о прекращении конфликта с Россией Украина подошла в более сильной позиции, Зеленский хочет сохранить остановку транзита и поставить этот вопрос на переговорах — вы мне дайте что-то, а я взамен разрешу транзит. Когда он говорит про азербайджанский газ, он просто оттягивает время. Азербайджан все, что может, поставляет в Европу. У них нет проблемы с продажей газа. Наоборот, у них был ремонт на одном из объектов, и они прекращали отгрузку в ряд европейских стран по небольшим контрактам. Поэтому у Азербайджана нет лишнего газа, он и так все, что добывает, прекрасно продает по южному маршруту», — добавил он.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на форуме в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал транзит азербайджанского газа в Европу через украинскую территорию. «Азербайджан имеет свои большие запасы газа, и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран, как Словакия», — сказал он.