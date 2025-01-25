Зеленский раскрыл тему разговора с Алиевым в Давосе

Зеленский заявил, что обсудил с Алиевым транзит газа в Европу из Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл тему разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе. Он заявил, что обсудил транзит азербайджанского газа в Европу через украинскую территорию, передает Bloomberg.

«Азербайджан имеет свои большие запасы газа и сам ведет добычу, его можно экспортировать в наш регион. И это касается не только Молдавии, но и таких стран как Словакия», — уточнил политик на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.

Зеленский также заявил журналистам, что для транзита можно использовать украинскую газотранспортную систему. По его словам, можно быстро подписать соответствующий договор, если на это будет политическая воля.

Зеленский и Алиев провели совместную встречу в Давосе 22 января. Политики обсудили сотрудничество возглавляемых ими республик в энергетической сфере, а также вопросы региональной безопасности.

