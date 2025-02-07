Самого юного в России осужденного отправили в ШИЗО

Осужденного за терроризм канского подростка Уварова отправили в ШИЗО

Самого юного в России осужденного за терроризм «канского подростка» Никиту Уварова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Борус.

По данным канала, Уварова отправили в ШИЗО перед свиданием с матерью. Женщина планировала приехать к нему на свидание, сорвалось. Отмечается, что заключенным, которые находятся в ШИЗО запрещено привозить передачи. О причинах помещения молодого человека в ШИЗО не сообщается, как и о сроках его пребывания там. Кроме того, в одном из недавних писем юноша сообщал, что в конце декабря его уже отправляли на 10 дней в ШИЗО.

Ранее сообщалось, что 9 января 2024 года Красноярский краевой суд принял решение о переводе Никиты Уварова, осужденного за терроризм, из воспитательной колонии во взрослую.

