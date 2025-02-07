Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 7 февраля 2025Силовые структуры

Самого юного в России осужденного отправили в ШИЗО

Осужденного за терроризм канского подростка Уварова отправили в ШИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Самого юного в России осужденного за терроризм «канского подростка» Никиту Уварова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Борус.

По данным канала, Уварова отправили в ШИЗО перед свиданием с матерью. Женщина планировала приехать к нему на свидание, сорвалось. Отмечается, что заключенным, которые находятся в ШИЗО запрещено привозить передачи. О причинах помещения молодого человека в ШИЗО не сообщается, как и о сроках его пребывания там. Кроме того, в одном из недавних писем юноша сообщал, что в конце декабря его уже отправляли на 10 дней в ШИЗО.

Ранее сообщалось, что 9 января 2024 года Красноярский краевой суд принял решение о переводе Никиты Уварова, осужденного за терроризм, из воспитательной колонии во взрослую.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Главу дирекции парков и скверов российского города задержали за миллионный ущерб бюджету

      Расходы на ремонт заброшенного замка Пугачевой оценили

      В аэропорту Санкт-Петербурга начали отменять рейсы из-за аномального атмосферного давления

      МИД России ответил на угрозы Трампа в адрес стран БРИКС

      Россиянам назвали продукты для борьбы с дефицитом витаминов

      Журнал Time поместил на обложку сидящего в кресле президента США Маска

      51-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

      В Курской области мирный житель наступил на взрывное устройство и получил ранение

      Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше