Седокова выступила в свадебном платье и объяснилась

Певица Анна Седокова: Выступление на шоу в свадебном платье было снято еще летом

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова объяснила свое появление в свадебном платье в одном из выпусков музыкального шоу. Слова исполнительницы приводит Telegram-канал «Звездач».

В передаче артистка в образе невесты исполняет песню «Я не могу без него». «Мы снимали еще летом. Я не знаю, почему выбрала "Я не могу без него", но услышала ее и каждое слово отозвалось у меня в сердце», — поделилась она.

Ранее стало известно, что сын Анны Седоковой Гектор узнал о трагедии с бывшим мужем артистки Янисом Тиммой от незнакомого ребенка.