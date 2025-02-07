Шольц поделился откровениями о шоколадной пасте Nutella

Шольц признался, что не ест шоколадную пасту Nutella с 12 лет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что не ест популярную у детей шоколадную посту Nutella с 12 лет. Об этом глава немецкого правительства заявил в ходе мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), транслируемом на ее официальном YouTube-канале.

«Вопросов было много, и самый распространенный такой: когда вы завтракаете, вы в “команде Nutella” или предпочитаете без нее?», — поделился откровениями глава правительства.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что он и вовсе часто не завтракает. Чем вызвано подобное и почему так долго политик не ест шоколадную пасту он также не уточнил.

Ранее издание Tagesspiegel сообщало, что руководство СДПГ не хотело выдвижения кандидатуры Шольца на пост канцлера ФРГ. После распада коалиции «Светофор» 6 ноября 2024 года руководство партии воздержалось от немедленного выдвижения кандидатуры Шольца на пост канцлера. В связи с этим начались многодневные и частично публичные дебаты о его пригодности.