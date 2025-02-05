Однопартийцы Шольца не захотели его выдвижения на пост канцлера ФРГ

Tagesspiegel: Руководство СДПГ не хотело выдвижения Шольца на пост канцлера ФРГ

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не хотело выдвижения кандидатуры Олафа Шольца на пост канцлера ФРГ. Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на совместное расследование с порталом t-online.

После распада коалиции «Светофор» 6 ноября 2024 года руководство партии воздержалось от немедленного выдвижения кандидатуры Шольца на пост канцлера. После этого начались многодневные и частично публичные дебаты о его пригодности.

По данным изданий, сопредседатели СДПГ Ларс Клингбайль, Саския Эскен и генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш пришли к выводу, что партии вряд ли удастся одержать победу на федеральных выборах, если Шольц станет кандидатом на должность канцлера. Вместо него несколько членов партии прямо или косвенно высказались в поддержку нынешнего министра обороны Германии Бориса Писториуса. Однако в ходе переговоров с руководством СДПГ Шольц настоял на своем.

Ранее правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обогнала по рейтингу Социал-демократическую партию Германии, которую представляет канцлер ФРГ Олаф Шольц. По данным опроса YouGov, за АдГ на досрочных выборах в бундестаг готовы проголосовать 23 процента респондентов, а за СДПГ — всего лишь 15.