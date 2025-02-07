Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:19, 7 февраля 2025Силовые структуры

СК раскрыл мотив расправы внучки над экс-мэром Самары и его женой

СК: мотив убийства внучки Тархова — неприязненные отношения
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Следствие раскрыло мотив расправы внучки над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие считает, что девушка заранее готовила преступление на почве возникших неприязненных отношений, а после того, как расправилась с пострадавшими, приняла меры к тому, чтобы скрыть их. Правоохранители осмотрели квартиру, в которой произошло преступление. В результате было установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. Отмечается, что фигурантка готовилась к расправе и заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средство и пластиковые емкости.

Оперативники провели обыск в квартире подозреваемой. Там они обнаружили телефоны и паспорта экс-мэра и его супруги. Затем были установлены места, куда были проданы принадлежащие пострадавшим ювелирные изделия и обнаружен автомобиль, который принадлежал бабушке женщины.

Сейчас сотрудники органов работают над установлением местонахождения тел Тархова и его жены.

Ранее, подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео. На кадрах с уличной камеры видно, как женщина заносит сначала в подъезд, а затем в квартиру большую бочку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Трамп заявил о необратимых решениях по USAID

      НАСА отложило частную миссию Axiom-4 на МКС из-за Starliner

      Депутат в Таиланде напоил туристку в баре и надругался над ней

      Решившему запретить аборты губернатору напомнили о неудаче СССР

      Посол Украины в Белоруссии подал в отставку

      Украинского миллиардера признали членом экстремистского объединения

      В России захотели дополнить ЕГЭ новыми критериями

      По факту агрессии британских дипломатов в сторону российской журналистки возбудили дело

      Продажи книг культового писателя упали из-за секс-скандала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше