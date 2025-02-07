СК раскрыл мотив расправы внучки над экс-мэром Самары и его женой

СК: мотив убийства внучки Тархова — неприязненные отношения

Начало событий в новости Подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео

Следствие раскрыло мотив расправы внучки над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, следствие считает, что девушка заранее готовила преступление на почве возникших неприязненных отношений, а после того, как расправилась с пострадавшими, приняла меры к тому, чтобы скрыть их. Правоохранители осмотрели квартиру, в которой произошло преступление. В результате было установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. Отмечается, что фигурантка готовилась к расправе и заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средство и пластиковые емкости.

Оперативники провели обыск в квартире подозреваемой. Там они обнаружили телефоны и паспорта экс-мэра и его супруги. Затем были установлены места, куда были проданы принадлежащие пострадавшим ювелирные изделия и обнаружен автомобиль, который принадлежал бабушке женщины.

Сейчас сотрудники органов работают над установлением местонахождения тел Тархова и его жены.

Ранее, подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео. На кадрах с уличной камеры видно, как женщина заносит сначала в подъезд, а затем в квартиру большую бочку.

