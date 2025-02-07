Подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео

Внучка бывшего мэра Самары давно готовилась к убийству родственников

Подготовка внучки бывшего мэра Самары к расправе над родственниками попала на видео. Видео «Ленте.ру» предоставили Следственном комитете (СК) России.

На кадрах с уличной камеры видно, как женщина заносит сначала в подъезд, а затем в квартиру большую бочку.

Ей предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, что внучка расправилась с бывшим мэром Самары и его женой, расчленила тела и вывезла в мешках на такси. Часть останков силовики нашли в их самарской квартире. Остальные фрагменты внучка в мешках и бочках вывезла на такси и выбросила в мусорные баки, разъезжая по городу.

Преступление женщина совершила примерно месяц назад. В конце декабря соседи видели Тарховых живыми, а затем к ним приходила только внучка и выносила черные мешки.