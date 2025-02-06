Раскрыты подробности расправы над бывшим мэром Самары и его женой

Внучка расчленила тела экс-мэра Самары Тархова и его жены и вывезла на такси

Внучка расправилась с бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой, расчленила тела и вывезла в мешках на такси. Об этом пишет «КП».

Часть останков силовики нашли в их самарской квартире. Остальные фрагменты внучка в мешках и бочках вывезла на такси и выбросила в мусорные баки, разъезжая по городу.

Преступление женщина совершила примерно месяц назад. В конце декабря соседи видели Тарховых живыми, а затем к ним приходила только внучка и выносила черные мешки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у подчиненных доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с безвестным исчезновением экс-мэра с женой.

Самарский районный суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в расправе над ним и его супругой. Мотивом могла стать корысть — она собиралась продать имущество родственников.

Сообщалось, что подозреваемая употребляет наркотики.