Бастрыкин заинтересовался ходом расследования пропажи бывшего мэра Самары

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства экс-мэра Самары

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у подчиненных доклад о ходе расследования уголовного дела в связи с безвестным исчезновением бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На причастность к совершению преступления проверяется родственница. Следствие рассматривает различные версии произошедшего.

Самарский районный суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в расправе над ним и его супругой. Мотивом могла стать корысть — она собиралась продать имущество родственников.

Сообщалось, что подозреваемая употребляет наркотики. Местонахождение Тархова и его жены пока не установлено. В последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года.