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12:05, 6 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался ходом расследования пропажи бывшего мэра Самары

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства экс-мэра Самары
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Внучку бывшего мэра Самары заключили под стражу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у подчиненных доклад о ходе расследования уголовного дела в связи с безвестным исчезновением бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На причастность к совершению преступления проверяется родственница. Следствие рассматривает различные версии произошедшего.

Самарский районный суд арестовал на два месяца внучку Тархова, подозреваемую в расправе над ним и его супругой. Мотивом могла стать корысть — она собиралась продать имущество родственников.

Сообщалось, что подозреваемая употребляет наркотики. Местонахождение Тархова и его жены пока не установлено. В последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года.

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      Продолжение в новости Раскрыты подробности расправы над бывшим мэром Самары и его женой
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