Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:29, 7 февраля 2025Россия

Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник МЧС Иваровский погиб на СВО вместе с экс-командиром «Тигра» Ефремовым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции (СВО) вместе с экс-командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Известно, что 45-летний Иваровский погиб 2 февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО. «Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский», — сказали в МЧС. Представители ведомства также выразили соболезнования семье и близким Иваровского.

Ранее Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник стоял у истоков «Тигра»: он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и возглавил его.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В магазинах сети «Светофор» выявили грубые нарушения. Торговые точки закрываются после проверок в ряде регионов России

      «Учительница года» призналась в запретных отношениях с двумя подростками

      Тренер назвала лучшее время суток для занятий в тренажерном зале для желающих похудеть

      iPhone 16 Plus подешевел в России

      Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными

      Трампу пришлось смириться с порядком России и Китая

      В Минобороны заявили о превосходстве российской бронетехники над украинской

      Россия оценила попытки Европы превратить Балтику во внутреннее озеро

      Раскрыта ошибка Трампа в конфликте на Украине

      На Украине подростка обязали прочесть патриотическую книгу в качестве наказания за поджог

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше