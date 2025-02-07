Сотрудник приморского ГУ МЧС погиб вместе с вице-губернатором Ефремовым

Сотрудник МЧС Иваровский погиб на СВО вместе с экс-командиром «Тигра» Ефремовым

Сотрудник ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Иваровский погиб, выполняя задачи специальной военной операции (СВО) вместе с экс-командиром добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Известно, что 45-летний Иваровский погиб 2 февраля при выполнении специальных задач в зоне СВО. «Трагедия произошла при рекогносцировке маршрута движения от села Новоивановка к поселку Никольский», — сказали в МЧС. Представители ведомства также выразили соболезнования семье и близким Иваровского.

Ранее Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник стоял у истоков «Тигра»: он приступил к формированию второй очереди отряда, когда украинские подразделения вторглись в приграничный регион, и возглавил его.