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19:13, 7 февраля 2025Культура

Стало известно о состоянии Дениса Матросова после ДТП с полицейскими

В Театре Дениса Матросова заявили, что актер после ДТП находится в шоке
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Театре Дениса Матросова рассказали о состоянии актера, который попал в ДТП с участием машины сотрудников ДПС. Об этом сообщает портал «Абзац».

«Проводится расследование. В момент аварии он находился один: отвез своего младшего сына в школу и возвращался домой. Непонятно, отменится ли ближайший спектакль, так как он получил травму ноги и сейчас в шоковом состоянии», — сообщили в пресс-службе театра.

Известно, что 8 февраля Матросов должен был выйти на сцену театра. Он заявлен как исполнитель главной роли в спектакле «Сирано де Бержерак».

Ранее стало известно, что актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» попал в аварию в Москве. Состояние сотрудника ДПС, который был в другой машине, оценивается как тяжелое.

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