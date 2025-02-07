Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» попал в аварию

Shot: актер Денис Матросов пострадал в аварии с машиной ДПС

Актер сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Денис Матросов попал в ДТП с участием машины ДПС. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, у артиста, который был за рулем автомобиля Porsche, повреждена нога. Состояние сотрудника ДПС, который был в служебной машине, оценивается как тяжелое. Отмечается, что Матросов возвращался из школы, куда отвез ребенка.

Shot уточняет, что авария произошла около 11 утра. Машины столкнулись на Череповецкой улице в районе Лианозово. Отмечается, что Porsche принадлежит жене актера Оксане Рудич-Каструбиной.

Ранее певица МакSим рассказала, как 11 лет назад угнала машину и врезалась в ресторан во время отдыха на курорте.

