МакSим призналась в угоне машины и страшном ДТП

Певица МакSим рассказала, как 11 лет назад угнала машину и врезалась в ресторан

Певица МакSим рассказала, как 11 лет назад угнала машину и врезалась в ресторан во время отдыха на курорте. Слова артистки передает Telegram-канал «Пятого канала».

По словам Марины Абросимовой (настоящее имя певицы МакSим), это случилось на Маврикии, где она отдыхала со своими друзьями.

«Наша чудная компания 11 лет назад ночью, когда дети спали, разбомбила на угнанном багги ресторан. Потом мы выехали на милый деревянный причал и утопили машину в море», — рассказала девушка.

Многие поклонники исполнительницы хита «Знаешь ли ты» удивились такому откровению, заявив, что привыкли к кроткому и спокойному образу МакSим.

Ранее стало известно, что певица МакSим похвасталась фигурой в купальнике.