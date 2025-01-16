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10:19, 16 января 2025Ценности

Певица МакSим похвасталась фигурой в купальнике

Российская певица МакSим похвасталась фигурой в белом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница поделилась снимком с отдыха на пляже. Так, знаменитость предстала перед камерой в белом купальнике, окантованном объемными аппликациями, и с цветочным венком на голове. При этом она подняла руки вверх и улыбнулась фотографу.

Ранее сообщалось, что МакSим в откровенном виде прокатилась на катере. Тогда певица разместила фото, на котором была запечатлена в купальнике и мокрой футболке.

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