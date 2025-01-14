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20:41, 14 января 2025Ценности

Певица МакSим прокатилась на катере в откровенном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maksimartist

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) прокатилась на катере в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 41-летняя исполнительница предстала в синем купальнике на широких бретелях, поверх которого была надета белая мокрая футболка. В качестве аксессуаров звезда выбрала белую кепку и солнцезащитные очки. При этом исполнительница распустила волосы и показала лицо без макияжа.

В ноябре 2024 года МакSим показала фигуру в бикини. Она позировала на одном из кадров, стоя на коленях с поднятыми руками у бассейна.

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