Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:43, 5 ноября 2024Ценности

41-летняя МакSим показала фигуру в бикини

41-летняя российская певица МакSим показала фигуру в белом бикини на отдыхе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maksimartist

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница позировала на одном из кадров, стоя на коленях с поднятыми руками у бассейна. При этом она надела белое бикини, бейсболку козырьком назад и повязала рубашку на талию. Также она дополнила образ солнцезащитными очками и продемонстрировала татуировку на запястье. В то же время звезда примерила аналогичный наряд черного цвета.

Подписчики оценили снимки в комментариях. «Просто эталонная фигура», «Не устаю очаровываться тобой», «Отлично выглядишь, будто тебе 20», — восхитились фанаты.

В сентябре МакSим пришла в ресторан на крыше в джинсовых мини-шортах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны назвали одну из главных целей вторжения ВСУ в Курскую область

      Уехавший в США российский блогер высказался об одиночестве за границей

      Появились подробности о сгоревшем заживо экс-заместителе российского губернатора

      Ставки по депозитам в России приблизились к историческому рекорду

      Водителей начнут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

      В МИД назвали ракетные пуски КНДР реакцией на действия США

      Украина переведет часть персонала ВВС в пехоту

      Нефтегазовые доходы России не оправдали ожиданий

      Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

      Россияне получили письмо от не вернувшегося с СВО сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше