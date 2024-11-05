41-летняя МакSим показала фигуру в бикини

41-летняя российская певица МакSим показала фигуру в белом бикини на отдыхе

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница позировала на одном из кадров, стоя на коленях с поднятыми руками у бассейна. При этом она надела белое бикини, бейсболку козырьком назад и повязала рубашку на талию. Также она дополнила образ солнцезащитными очками и продемонстрировала татуировку на запястье. В то же время звезда примерила аналогичный наряд черного цвета.

Подписчики оценили снимки в комментариях. «Просто эталонная фигура», «Не устаю очаровываться тобой», «Отлично выглядишь, будто тебе 20», — восхитились фанаты.

В сентябре МакSим пришла в ресторан на крыше в джинсовых мини-шортах.